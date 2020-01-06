2020/01/06 | 10:46 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بات المهاجم العراقي الشاب مهند علي الشهير بـ(ميمي)، على أبواب مغادرة الدحيل، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية في كانون ثان/يناير الجاري.ووفقا لبعض المصادر، فإن النية تتجه داخل إدارة النادي لإعارة اللاعب لأحد الأندية لمدة 6 أشهر ،على أن يعود في الموسم المقبل، بعد اكتساب المزيد من الخبرات والإنسجام بشكل أكبر مع أجواء الدوري القطري

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ميمي على أعتاب مغادرة الدحيل وكالة صدى الاعلام للانباء.

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