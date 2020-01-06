ميركل وماكرون وجونسون يدعون طهران للكف عن خرق بنود الاتفاق النووي

2020/01/06 | 10:46 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

دعت برلين وباريس ولندن، اليوم الاثنين، إيران إلى التخلي عن الإجراءات التي تتعارض مع الاتفاق النووي.

ودعت الدول الثلاث ايضا للامتناع عن "الأعمال العنيفة" انتقاما لمقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني.

وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في بيان مشترك، بعد ساعات قليلة من مشاورات هاتفية بينهم: "ندعو إيران إلى سحب كل الإجراءات التي لا تتوافق مع الاتفاق النووي".

جاء ذلك بعد أن أعلنت طهران أمس تخليها عن جميع القيود على أنشطتها النووية في إطار "الخطوة الخامسة والنهائية" من تقليص التزاماتها الدولية.

كما تطرق البيان الثلاثي إلى التوترات المتزايدة في أعقاب الضربة الجوية الأمريكية التي أدت إلى مقتل قاسم سليماني والقيادي في الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس يوم الجمعة في بغداد.

وأضاف ماكرون وميركل وجونسون "من المهم حاليا خفض التصعيد.



وندعو جميع الجهات إلى إظهار أقصى درجات ضبط النفس والمسؤولية".

كما دعا القادة الأوروبيون الأطراف المعنية إلى عدم تعريض عملية مكافحة تنظيم داعش للخطر، وذلك بعد أن دعا برلمان العراق الأحد الحكومة إلى "إنهاء تواجد أي قوات أجنبية" على أراضيه عبر المباشرة بـ"إلغاء طلب المساعدة" المقدم إلى المجتمع الدولي في هذا الإطار.

وقال القادة الثلاثة: "في هذا السياق، يعد الحفاظ على التحالف ضد داعش ذا أهمية حاسمة.



ندعو السلطات العراقية إلى مواصلة تقديم الدعم اللازم للتحالف".

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