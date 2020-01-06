النفط: لم ننسحب من دوري الكرة

2020/01/06 | 10:46 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

نفت إدارة نادي النفط، اليوم الاثنين، شائعات الانسحاب من دوري الكرة الممتاز.

وفندت إدارة نادي النفط في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، الشائعات المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي ومفادها انسحاب فريق كرة القدم من مسابقة دوري الكرة في حال عودة انطلاقتها.

وقال نائب رئيس الهيئة الادارية للنادي كاظم محمد سلطان ان "اخبار انسحاب فريق النفط من مسابقة دوري الكرة لا تعدو اكثر من كونها شائعات لا تمت للحقيقة بشيء"، مبينا انه "وبرغم الازمة المالية الخانقة التي يمر بها النادي الا انه لن ينسحب من المسابقة".

وبين ان "النفط سيكون اول المشاركين في حال عودة انطلاقها ووفق الألية التي تقرها لجنة المسابقات في اتحاد الكرة".

واضاف انه "خلال اليومين المقبلين سيعاود فريق الكرة الانتظام بوحداته التدريبية استعدادا لموعد انطلاقة مسابقة الدوري".

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