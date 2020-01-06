مقرب من الصدر: مقاطعة المنتوجات الامريكية لا يشمل ما يمكن استعماله لصالح العراق

2020/01/06 | 10:46 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداداوضحت صفحة صالح محمد العراقي المقربة من زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، بعض الأمور على هامش تغريدته يوم أمس.وقال العراقي في منشور على صفحته في فيسبوك: "على هامش التغريدة بالامس نُشرت تغريدة لسماحته وهنا احب ابين بعض الامور المهمة بخصوصها.اولاً: عدم البدء بالعمل العسكري الى حين نفاد كل الطرق السياسية والبرلمانية..والى ذلك الحين عليكم بالصبر والاستعداد.ثانياً : سرايا السلام غير مشمولة باجتماع الفصائل العراقية وغيرها.ثالثًا: كل من يبدء العمل العسكري حاليا لا يمثلنا..وعليهم تجنيب المدنيين الخطر والا فهو عمل ممنوع بل محرم.رابعاً : ان الدعوة لاجتماع الفصائل لا يجب ان تكون طائفية ، كما لا يحق للفصائل العراقية العمل خارج العراق كما لا يحق للفصائل غير العراقية العمل داخل العراق.خامسا: نشكر استجابة بعض الفصائل للدعوة لاجتماعهم لكن سماحته لم يقصد كونه قائداً عليهم..بل اجمعوا امركم وتوحدوا بالقرار ولا تتفرقوا.سادساً : مقاطعة المنتوجات الامريكية لا يشمل ما يمكن استعماله لصالح العراق من الامور التكنلوجية الضرورية من غير المنتوجات الزراعية والصناعية.سابعاً : ان الاعتداء الامريكي على سيادة العراق عمل ارهابي وكل من يروج له او يؤيده او يسكت عنه فهو خائن للوطن..وحب الوطن من الإيمان.ثامنا: ان سكوت الحكومة او المقاومة عن هذا الانتهاك سيكون بداية لاذلال العراق والعراقيين..ولات حين مندم.تاسعاً : على السياسيين ولا سيما البرلمانيين العمل على تحقيق ما ورد في التغريدة الاخيرة من خلال البرلمان وذلك لاجل رفعة العراق وسيادته واستقلاله".

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