مسيرة حاشدة في صعدة تنديدا بجريمة اغتيال الشهيدين سليماني والمهندس

2020/01/06 | 10:46 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت في مدينة صعدة اليمنية مسيرة حاشدة منددة بجريمة اغتيال اللواء سليماني والمهندس ورفاقهما....

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