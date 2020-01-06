أكبر معمرة في العالم تحتفل بعيد ميلادها الـ117

2020/01/06 | 10:47 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

احتفلت اليابانية، تاناكا، بعيد ميلادها الـ117، بدار لرعاية المسنين جنوب اليابان.

اليابانية المعمرة سجلت رقما قياسيا في موسوعة "غينيس" لأرقام القياسية بإحتفالها يوم أمس الاحد، بعيد ميلادها الـ117، بإعتبارها الأكبر سنا في العالم.

وتناولت المعمرة قطعة من كعكة ميلادها وسط حضور عدد من القائمين على موسوعة "غينيس" بالإضافة لأشخاص من دار الرعاية، بحسب ما نقل موقع "usnews" الأمريكي.

وبحسب الموسوعة فإن تاناكا، سجلت في العام الماضي رقما قياسيا بوصولها لعمر 116 عاما و66 يوما في 9 آذار.

وبحسب الموسوعة فإن اليابانية ولدت في عام 1903، وتزوجت في عام 1922 وأنجبت 4 أطفال وتبنت مع زوجها ولدا خامسا.

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