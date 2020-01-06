2020/01/06 | 10:48 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت أمانة بغداد، الاثنين، عن رفع الكتل الكونكريتية من موقع وسط العاصمة.وقالت الامانة في بيان وتلقته وكالة صدى، ان “ملاكاتنا وبمتابعة مكتب امين بغداد قامت برفع الكتل الكونكريتية من محيط السوق المعروف شعبياً بسوق الخردة ضمن منطقة النهضة وأسفل المجسر الخاص بالطريق محمد القاسم في بغداد”.واضاف ان “ذلك جاء بعد استحصال الموافقات الامنية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رفع الكتل الكونكريتية من سوق “الخردة” وسط بغداد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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