2020/01/06 | 10:57 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مصرف الرافدين، الاثنين، التزامه بالتعليمات القانونية الصادرة من الجهات العليا بخصوص دفع رواتب المتقاعدين عبر فروعنا بالخارج.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته وكالة صدى، ان “البعض تناقل موضوع تحويل رواتب المتقاعدين الى فروع المصرف بالخارج بطريقة أسيء فهمها وذلك فيما يتعلق بإعداد المتقاعدين الذين يتم تحويل رواتبهم الى الخارج”.وأضاف البيان، أن

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصرف الرافدين يصدر توضيحا بشأن رواتب المتقاعدين في الخارج وكالة صدى الاعلام للانباء.

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