أسهم أرامكو السعودية بأدنى مستوياتها

2020/01/06 | 10:59 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ لامست أسهم “أرامكو” السعودية 34.45 ريال (9.18 دولار) لفترة وجيزة في معاملات الاثنين، مسجلة أدنى مستوياتها منذ بدء تداولها في 11 كانون الأول الماضي، عقب طرح عام أولي حطم أرقاما قياسية.وفي الساعة 07:06 بتوقيت غرينتش، كان سهم “أرامكو” منخفضا 0.14% عند 34.50 ريال.وفقد السهم 11% منذ تسجيل ذروة 38.70 ريال.وكان سعر […]

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