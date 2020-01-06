في 2019.. عودة مليون نازح عراقي إلى ديارهم

2020/01/06 | 11:01 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق بالرغم من إعلان #الحكومة_العراق عودة أكثر من مليون نازح خلال عام 2019، إلا أن مسؤولين يؤكدون #العجز عن إغلاق الملف بسبب عراقيل وتداخلات كبيرة.أخيراً، ذكر […]

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