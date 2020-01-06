بالفيديو | خامنئي يؤم صلاة الجنازة على سليماني

2020/01/06 | 11:01 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خامنئي يؤم المصلين في صلاة الجنازة على قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني والمهندس ومن قتلوا معهما – صورة: كوردستان 24

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