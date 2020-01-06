2020/01/06 | 11:05 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

هدد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مساء الأحد، بفرض عقوبات "كبيرة" على العراق إذا أجبرت القوات الأميركية على المغادرة، فيما توعد إيران "بانتقام كبير" إذا ثأرت لمقتل قائدها العسكري البارز قاسم سليماني.

وأبلغ ترامب الصحفيين على متن الطائرة الرئاسية الأميركية "آير فورس وا...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بدلاً من ايران .. العراق يتعرض لــ التهديد .. وحديث ترامب نخرج بشروط ..؟!) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بدلاً من ايران .. العراق يتعرض لــ التهديد .. وحديث ترامب نخرج بشروط ..؟!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).