مصدر: جثمان المهندس يعود غداً إلى البصرة وتحضيرات لاستقبال رسمي وشعبي في المطار

2020/01/06 | 11:05 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أفاد مصدر في مطار البصرة الدولي، الإثنين (6 كانون الثاني 2019) بأن جثمان نائب رئيس هيأة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس سيعود غداً إلى البصرة، فيما كشف عن تحضيرات لاستقبال رسمي وشعبي في المطار.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "جثمان المهندس سيصل الى مطار البصرة يوم غد الثلاثاء الساعة الثامنة صباحا"، لافتا الى أن "هناك مراسيم استقبال رسمية وشعبية".

وفي وقت سابق من اليوم، أدى المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي، صلاة الجنازة على جثمان قائد فيلق القدس قاسم سليماني ونائب رئيس هيأة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس ورفاقهما في جامعة طهران.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن "صلاة الجنازة أقيمت على أرواح الشهداء السعداء الفريق سليماني وصحبه الابرار عند الساعة الثامنة صباح اليوم في جامعة طهران".

ويشار الى ان جثامين شهداء القصف الأمريكي شيعت أول أمس السبت في مرقدي الامامين الكاظمين وبغداد وكربلاء والنجف، كما شيعت الجثامين في مدن اهواز ومن ثم مشهد، وستشيع اليوم في العاصمة الايرانية طهران ومن ثم الى قم ومنها الى مدينة كرمان لمواراة جثمان سليماني الثرى في مسقط رأسه.

وقد وصلت جثامين قائد قوات "القدس" التابعة للحرس الثوري الفريق قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي فی العراق ابومهدي المهندس والعميد حسين جعفري نيا والعقيد شهرود مظفري نيا والرائد هادي طارمي والنقيب وحيد زماني نيا فجر اليوم الى طهران.

وكان سليماني استهدف بمعية نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق ابو مهدي المهندس وعدد من رفاقهما في هجوم جوي أمريكي بطائرات مسيرة بعد خروجهم من مطار بغداد فجر الجمعة وبأمر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

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