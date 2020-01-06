2020/01/06 | 11:06 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا مجلس خبراء القيادة الإيراني، اليوم الاثنين، جميع المقاتلين إلى الاستعداد لطرد القوات الأميركية من العراق، مشيرا الى ان أقل ثمن "لدماء سليماني والمهندس" طرد القوات الأميركية من البلدان الإسلامية وخصوصا العراق.

يتبع..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس خبراء القيادة الإيراني يدعو إلى الاستعداد لطرد القوات الأميركية من 'العراق') نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس خبراء القيادة الإيراني يدعو إلى الاستعداد لطرد القوات الأميركية من 'العراق') من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).