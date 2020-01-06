الفتح: الكتل ستحسم اختيار رئيس الحكومة خلال الأسبوعين المقبلين

2020/01/06 | 11:09 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد :سومر نيوز

اكد النائب عن تحالف الفتح عدي الشعلان، الاثنين، ان الكتل السياسية ستواصل مشاوراتها لحسم منصب رئيس الوز...

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