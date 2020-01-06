وثائق أميركية جديدة تكشف خيانة الخزعلي لإيران قبل سنوات

2020/01/06 | 11:12 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق رغم اعتبار زعيم حركة عصائب أهل الحق #قيس_الخزعلي أحد المقربين لطهران، التي طالما أمدت ميليشياته بالسلاح والتدريب، إلا أن التحقيقات الأميركية خلال فترة اعتقال الخزعلي قبل […]

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