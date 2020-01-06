عبد المهدي يبحث مع ماكرون ولو دريان مسألة انسحاب القوات الأجنبية من العراق

2020/01/06 | 11:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس الوزراء عادل عبد المهدي هاتفيا مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، ووزير خارجيته جان ايف لو دريان مسألة انسحاب القوات الأجنبية من العراق.

وذكر في بيان لمكتب عبد المهدي ، أن الجانبين تبادلا وجهات النظر في انسحاب القوات الأجنبية بما لا يضر المعركة ضد داعش ويحفظ سيادة العراق ويديم العلاقات بدول التحالف، واتفق الطرفان على استمرار التداول في هذا الشأن الحساس.

واكد رئيس الوزراء للمسؤولين الفرنسيين، أن المسؤولين العراقيين المختصين في الدوائر المختلفة يعدون مذكرة للخطوات القانونية والاجرائية لتنفيذ قرار مجلس النواب بانسحاب القوات الاجنبية.

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