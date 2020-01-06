2020/01/06 | 11:16 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط يعاود الارتفاع مع تاجج التوترات في الشرق الاوسط) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النفط يعاود الارتفاع مع تاجج التوترات في الشرق الاوسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).