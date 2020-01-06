الصين تعارض تهديد ترامب بمعاقبة العراق وتصفها بـ

2020/01/06 | 11:17 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعةأعلنت الصين رفضها لتهديدات الرئيس الامريكي دونالد ترامب، بفرض عقوبات على العراق.وعلقت وزارة الخارجية الصينية على تهديد ترامب بمعاقبة العراق، ان "الصين تعارض الاستخدام الجائر للتهديد بالعقوبات".وأكدت الخارجية الصينية، ان "ضمان السلام والاستقرار في منطقة الخليج أمر حيوي للغاية للعالم كله".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هدد أمس الأحد بفرض عقوبات على العراق بعدما طالب مجلس النواب القوات الأمريكية بمغادرة البلاد.وأبلغ ترامب الصحفيين على متن الطائرة الرئاسية ”لدينا قاعدة جوية هناك باهظة التكلفة بشكل استثنائي، لقد احتاجت مليارات الدولارات لبنائها منذ فترة طويلة قبل مجيئي، لن نغادر إلا إذا دفعوا لنا تكلفتها“.وقال ترامب إنه إذا طالب العراق برحيل القوات الامريكية ولم يتم ذلك على أساس ودي، ”سنفرض عليهم عقوبات لم يروا مثلها من قبل مطلقا، ستكون عقوبات إيران بجوارها شيء صغير“.

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