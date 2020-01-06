خلية الاعلام الأمني: استشهاد مقاتلين اثنين واصابة 3 بهجوم لداعش الإرهابي قرب داقوق

2020/01/06 | 11:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الاعلام الأمني، استشهاد واصابة عد من افراد الجيش في هجوم لتنظيم داعش الإرهابي قرب كركوك.

وأوضحت الخلية في بيان، ان عناصر عصابات داعش الإرهابية هاجمت احدى نقاط السرية الأولى بالفوج الثالث التابع للواء الخامس والأربعين بالفرقة الحادية عشرة، في قرية تل ذياب قرب قضاء داقوق، مما اسفر عن استشهاد مقاتلين اثنين واصابة ثلاثة آخرين، ضمن قاطع المقر المتقدم في محافظة كركوك.

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