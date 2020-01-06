رعب وهلع في العراق من قرار انسحاب القوات الأجنبية.. تحذيرات انهيار الاقتصاد والتقسيم وعودة الإرهاب

2020/01/06 | 11:26 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق أصاب تصويت مجلس النواب العراقي، على صيغة قرار بانهاء التعاون مع قوات التحالف الدولي واخراجها من العراق، رعب كبير بين الأوساط الشعبية والثقافية، لا سيما بعد تصريح ترمب بفرض عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على العراق، مما ارتفعت أصوات الاستغاثة لدى الكثيرين لإنقاذ البلد من الانهيار.وتنوعت ردود أفعال العراقيين بشأن انسحاب القوات […]

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