ترامب يُهدد بغداد: ادفعوا تكاليف قواعدنا العسكرية قبل مغادرة قواتنا

2020/01/06 | 11:26 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق أكد الرئيس الأميركي #دونالد_ترامب، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة لن تغادر #العراق قبل أن يدفع تكلفة قواعدها العسكرية هناك، مهدداً بفرض عقوبات على #بغداد «لم يروا […]

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