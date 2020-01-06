مستوى منخفض جديد لسهم أرامكو السعودية

2020/01/06 | 11:28 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لامست أسهم أرامكو السعودية 34.45 ريال (9.18 دولار) لفترة وجيزة في المعاملات المبكرة يوم الاثنين، مسجلة أدنى مستوياتها منذ بدء تداولها في 11 ديسمبر كانون الأول، عقب طرح عام أولي حطم أرقاما قياسية.

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