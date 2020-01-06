وكالة صدى الاعلام تهنئ الجيش العراقي بعيده الــ99

2020/01/06 | 11:29 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتقدم اسرة تحرير وكالة صدى الاعلام للانباء بأزكى ايات التهنئة والتبريكات للجيش العراقي بمناسبة الذكرى التاسعة والتسعين لتأسيسه .وقال المدير العام للوكالة الزميل محمد الزيدي نهنى ونبارك شعبنا العظيم, و أبناء قواتنا المسلحة بكافة صنوفها بمناسبة الذكرى التاسعة والتسعون لتأسيس جيشنا البطل الذي حقق الانتصارات على عصابات داعش الإرهابية، بسواعد أبناءه وتضحياتهم ودمائهم الزكية

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