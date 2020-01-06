الخدمات النيابية: تفعيل منظومات حديثة للحد من تهريب سِعات الإنترنت

2020/01/06 | 11:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت لجنة الخدمات النيابية، اليوم الاثنين، تفعيل آلية المنظومات الخاصة بالذبذبات على حدود محافظة كركوك للحد من عملية تهريب سِعة الإنترنت.

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