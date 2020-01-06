شكوك حول مشاركة نجم يونايتد في موقعة السيتي

2020/01/06 | 11:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال أولي جونار سولسكاير مدرب مانشستر يونايتد، إن نجم الفريق قد يغيب عن ذهاب قبل نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية ضد مانشستر سيتي، غدا الثلاثاء، بعد إصابته في مباراة بكأس الاتحاد الإنجليزي، مطلع الأسبوع.

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