عبد المهدي: الجيش لا يمكن أن يكون أداة للقمع أو يتدخل بالشؤون السياسية

2020/01/06 | 12:00 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد قال رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية عادل عبد المهدي، إن الحكومة أصدرت الأوامر بحصر السلاح بيد الدولة، مشيرا إلى أن الجيش لا يمكن ان يكون أداة للقمع أو يتدخل بالشؤون السياسية.وقال عبد المهدي في بيان صدر اليوم الاثنين بمناسبة عيد الجيش” أن تحل ذكرى تأسيس الجيش هذا العام والعراق يعيش ...

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