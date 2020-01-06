ألمانيا تدعو الأوروبيين لاجتماع أزمة لبحث التوتر في الشرق الأوسط

2020/01/06 | 12:00 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، نظراءه بالاتحاد الأوروبي لاجتماع أزمة هذا الأسبوع، لبحث التوتر بالشرق الأوسط عقب اغتيال القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في العراق.واقترح ماس يوم الأحد على مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد، خوسيب بوريل، عقد اجتماع لوزراء خارجية التكتل هذا الأسبوع للاتفاق على نهج مشترك.وقال الوزير أيضا ...

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