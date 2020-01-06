لا تتجاهلها.. أعراض تدل على التهاب الطحال

2020/01/06 | 12:02 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ قالت الجمعية الألمانية للطب الباطني، إن الآلام في الجزء العلوي أو السفلي من البطن جهة اليسار، تستلزم استشارة الطبيب فورا، لأنها تنذر بالإصابة بالتهاب الطحال.ومن الأعراض الأخرى الدالة على التهاب الطحال تضخم الطحال مع إمكانية تحسسه، بالإضافة إلى شحوب الوجه الناجم عن فقر الدم، وكثرة الإصابة بالعدوى، ونزيف الأنف المتكرر، والحمى، والشعور العام […]

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