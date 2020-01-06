تداعيات مقتل سليماني على أسواق النفط والبورصات الخليجية

2020/01/06 | 12:03 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..تحولت الأسواق العالمية بين عشية وضحاها، من التفاؤل بمستقبل العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، إلى تشاؤم كبير نتيجة لتصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، عقب اغتيال القوات الأمريكية قاسم سليماني، أشهر القادة العسكريين في إيران.وفي أول رد فعل على هذه التطورات، هبطت العقود الآجلة الأمريكية، وتراجعت الأسواق الأوروبية، بينما تباين أداء الأسواق الآسيوية، […]

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