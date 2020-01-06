2020/01/06 | 12:07 - المصدر: بغداد اليوم

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وزير الخارجية يدين عملية الاغتيال الأمريكية في لقاء مع سفراء فرنسا وبريطانيا والمانيا

يتبع.



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بغداد اليوم- البصرة

أعلن محافظ البصرة أسعد العيداني، الاثنين (06 كانون الثاني 2020)، عن تعطيل الدوام الرسمي لدوائر المحافظة يوم غد الثلاثاء.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية، إن "محافظ البصرة عطّل الدوام الرسمي ليوم غد الثلاثاء، لتشييع جثمان نا

بغداد اليوم- متابعة

وجه الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، الاثنين (06 كانون الثاني 2020)، جيش بلاده بالاستعداد في أي لحظة لإرسال طائرات وسفن لإجلاء العمال الفلبينيين من الشرق الاوسط، وخصوصاً من إيران والعراق.

وقال مساعد الرئيس الفلبيني كريستوفر

بغداد اليوم- بغداد

دعا رئيس الجمهورية، برهم صالح، الاثنين (06 كانون الثاني 2020)، إلى توحيد الصفوف وتغليب المصلحة الوطنية، للحفاظ على امن وسيادة العراق، مبينا أن البلاد اليوم تعيش ظروفا بالغة التعقيد.

وقال صالح في بيان بمناسبة ذكرى تأسيس الجيش

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