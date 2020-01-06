في بلد لا يحترم دستوره وشعبه .. هل نريد من العالم احترام سيادتنا وكرامة ارضنا ؟!!

2020/01/06 | 12:08 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

نحن الان نعيش في ظل تجاوز التوقيتات الدستورية لتشكيل حكومة رئاسة الوزراء واختراق الدستور وعدم احترامه من قبل السلطة السياسية المتمثلة باحزابه ونوابه .

فضلا عن عدم احترام مطالب الجماهير من الشعب العراقي المطالبة بتحسين الخدمات وانتخاب شخصية مستقلة .

اضافة الى التوترات التي شهدته...

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