الرئيس صالح يدعو لتوحيد الصفوف ويتحدث عن

2020/01/06 | 12:19 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداددعا الرئيس برهم صالح، الاثنين، توحيد الصفوف وتغليب المصلحة الوطنية العليا.وهنأ صالح، الجيش العراقي بكافة تشكيلاته وصنوفه بمناسبة ذكرى تأسيسه.وقال الرئيس: "الظروف العصيبة تدعونا الى توحيد الصفوف وتغليب المصلحة الوطنية العليا".

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