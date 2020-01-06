الداخلية: القبض على ارهابي كان يعمل بالحسبة جنوبي الموصل

2020/01/06 | 12:19 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداداعلنت وزارة الداخلية، الاثنين، القاء القبض على داعشي زالذي كان يعمل بالحسبة جنوبي الموصل.وذكر إعلام وزارة الداخلية في بيان، إن " مديرية شؤون السيطرات التابعة لقيادة شرطة نينوى ومن خلال عمليات التدقيق والتفتيش، تمكنت من القاء القبض على الداعشي ( ا س ا ) والذي كان يعمل فيما يسمى بالحسبة خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل".واضاف، انه "تم القبض عليه في ( سيطرة بغداد ) جنوبي مدينة الموصل".

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