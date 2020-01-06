دلور ميقري - سارة في توراة السفح: الفصل الحادي عشر/ 3

2020/01/06 | 12:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #دلور_ميقري أبلغت سارة قريبَ رجلها بالخبر السعيد، وكانت هيَ سعيدةً أكثر من أجل زوجته المسكينة؛ لما علمناه عن نيّته الإتيان لها بضرّة، متحججاً بعدم حبلها.كون امرأة الزعيم من منبتٍ ريفيّ، فضلاً عن الدماء الكردية بعروقها، أضحت مقربة لزوجة عليكي آغا الكبير.وكان الحاج حسن بدَوره صديقاً لهذا الأخير ووالده، وذلك بحُكم القرابة وأيضاً منصبه المحتم عليه معاشرة كافة الأجيال.في حقيقة الحال، أنه السيد نيّو مَن كان تقري......

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