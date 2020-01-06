محمد نجيب السعد - هل الأكثر يعني أكثر أم الأقل يعني الأكثر : بين التقليلية و التكثيرية

2020/01/06 | 12:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_نجيب_السعد التكثيرية هو مصطلح يستخدم في الأدب والفنون البصرية والموسيقى والوسائط المتعددة للحديث عن حركة أو تيار تشمل مجموعة من العوامل تحت مظلة واحدة، مثلها مثل التعبيرية.بشكل عام فأن المصطلح يتغنى بجمال الأفراط أي أنه يصف التكرار المفرط أو التباهي بما عندك من الممتلكات، كما يفعل بعض الأغنياء،أو قد يشير الى الهوس في تملك الأشياء وتكديسها .وقد يشير أيضا الى نمط تصميم يشتمل على كميات كثيرة من القماش والألوا......

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