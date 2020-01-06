محسن ابو رمضان - في شروط التمويل الأوروبي

2020/01/06 | 12:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محسن_ابو_رمضان في شروط التمويل الاوروبي.تفاجأت قوي المجتمع المدني حد الصدمة من الشروط الجديدة التي يتبناها الاتحاد الأوروبي لقاء تمويل المنظمات الأهلية.تكمن المفاجئة بالاختلاف بين موقف الأوروبيون عن غيرهم خاصة الإدارة الأمريكية تجاه معادلات الصراع بالمنطقة.من المعروف أن أوروبا تتبني حل الدولتين وترفض الإجراءات الاسرائيلية المفروضة علي الارض.الشروط الجديدة تؤكد عل نبذ الإرهاب وتضع كيانات وف......

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