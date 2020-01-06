الشيخ جمال الضاري يدعو لتطوير المؤسسة العسكرية وابعادها عن الصراعات السياسية والمحاصصة

2020/01/06 | 12:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جدد الأمين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري دعوته لتطوير قدرات المؤسسة العسكرية .

وطالب الشيخ جمال الضاري بالمحافظة على عقيدة المؤسسة العسكرية الوطنية وابعادها عن المحاصصة والصراعات السياسية، ليبقى الجيش مدافعا عن العراق ومضحيا من اجل شعبه.

ووجه الأمين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري تحية حب وفخر واعتزاز لكل أبطال الجيش العراقي بذكرى ميلاده الميمون مستذكرا بطولات وتضحيات الجيش العراقي عبر التاريخ.

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