كوريا الجنوبية: عدد مواطنينا العاملين بالعراق يبلغ 1600 ونناقش تدابير لحمايتهم

2020/01/06 | 12:20 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت كوريا الجنوبية، الاثنين، ان عدد الكوريين في العراق يبلغ 1600 مواطن، مشيرة الى تشكيل فريق عمل خاص لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط وحماية مواطنيها في هذه المنطقة.

وقالت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية ان "وزارة الخارجية شكلت فريق عمل خاص برئاسة النائب الأول لوزيرة الخارجية لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط"، مبينة ان "الفريق ناقش الوضع في المنطقة وتدابير حماية المواطنين فيها".

واضافت ان "وزيرة الخارجية كانغ كيونغ-هوا دعت إلى بذل قصارى الجهد لحماية المواطنين المقيمين في منطقة الشرق الأوسط والشركات الكورية الجنوبية العاملة فيها".

واشارت الى ان "الحكومة تركز جهودها على حماية المواطنين والشركات الكورية الجنوبية في منطقة الشرق الاوسط"، مبينة ان "عدد الكوريين المقيمين في العراق يبلغ 1600 مواطن، وفي إيران 290 مواطنا، ولبنان 150 مواطنا، وإسرائيل 700 مواطن".





واوضحت ان "وزارة الخارجية قد اكدت ان كل المواطنين والشركات الكورية الجنوبية آمنون حتى الآن، مضيفة أن "الحكومة ستراقب عن كثب الوضع على مدار الساعة وستتخذ إجراءات إذا ساءت الأوضاع هناك كما ان تخطط الحكومة لعقد اجتماع مع الشركات العاملة في العراق لمناقشة التدابير في وقت قريب".

وبينت ان الحكومة ستعقد اليوم الاثنين اجتماعا على مستوى العمل برئاسة رئيس مكتب أفريقيا والشرق الأوسط بوزارة الخارجية هونغ جين-أوك وبمشاركة مسؤولين في وزارة الصناعة، والأراضي، والدفاع، والمحيطات والمصايد لمناقشة تأثير تدهور الوضع في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد وسلامة المواطنين والشركات الكورية الجنوبية في الشرق الأوسط.

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