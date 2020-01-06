رسمياً .. أصالة تعلن انفصالها عن طارق العريان

2020/01/06 | 13:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..سجّل الثنائي أصالة نصري وطارق العريان أول حالة إنفصال في الوسط الفني العربي مع بداية العام 2020، وذلك بعدما أعلنت الفنانة السورية الخبر رسمياً عبر حساباتها على منصّات التواصل الإجتماعي.وفي التفاصيل، كتبت اصالة نصري “بمنتهى الأسف والحزن أُعلن إنفصالي نهائيّاً عنّ والد أبنائي آدم وعلي، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل، […]

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