طقس العراق : امطار رعدية خلال الليل ابتداء من الاربعاء المقبل

2020/01/06 | 13:03 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … توقعت هيئة الانواء الجوية، الاثنين، ان تشهد البلاد تساقط امطار تكون رعدية خلال الليل وابتداء من الاربعاء المقبل.وقالت الهيئة في بيان لها تلقت المستقلة نسخة منه ان “الطقس سيكون يوم الاربعاء في المنطقة الوسطى غائم جزئي واحيانا غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائم مصحوب […]

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