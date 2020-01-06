الرئيس صالح لروحاني: يجب حماية أمن المنطقة وابعاد شبح الحروب والعنف عنها

2020/01/06 | 13:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أجرى رئيس الجمهورية برهم صالح اتصالاً هاتفياً مع نظيره الإيراني حسن روحاني لبحث آخر المستجدات في العراق والمنطقة.

الرئيس صالح أكد لروحاني ضرورة ضبط النفس والحكمة في هذه المرحلة الدقيقة لتدارك الأزمات الحالية، وحماية أمن المنطقة واستقرارها وسيادة دولها وابعاد شبح الحروب والعنف.

و جدد روحاني حرص إيران على إدامة أواصر العلاقات الثنائية مع العراق وتعزيزها وتنميتها بما يخدم مصالح الشعبين الجارين، وبما يعزز السلم والأمن في المنطقة والعالم.

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