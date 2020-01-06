الرئيس صالح والعاهل الأردني يؤكدان ضرورة تخفيف التوتر وتدارك الأزمة الحالية

2020/01/06 | 13:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تلقى رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم اتصالاً هاتفياً من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لبحث المستجدات السياسية والأمنية في المنطقة.

وشدد العاهل الأردني على ضرورة تخفيف التوتر في العراق والمنطقة، وتدارك الأزمة الحالية، وضبط النفس من جميع الأطراف، مجدداً دعم المملكة لأمن وسيادة واستقرار العراق.

و أشاد الرئيس برهم صالح بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وضرورة تطويرها على مختلف الصعد، مؤكداً أن العراق يسعى لأن يكون عامل استقرار ولقاء للمصالح بين شعوب المنطقة المتآخية، وليست ساحة للصراعات والتجاذبات.

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