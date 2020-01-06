اكتمال فحص الحمض النووي للمهندس.. والبصرة على موعد مع مهرجان لـ”استقبال النعش”

2020/01/06 | 13:38 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، اكتمال فحص الحمض النووي لجثمان نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس، فيما تنتظر محافظة البصرة وصول جثمان المهندس وتشييعه إلى مثواه الاخير في النجف.وقالت الهيئة في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إن “تحاليل فحص الحمض النووي الخاصة بالقادة الشهداء اكتملت وفرزت جثامينهم […]

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