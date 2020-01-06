عضو بحزب بارزاني: نريد العيش لا الموت بكرامة ولن نسمح للمزايدين بإعادتنا للمجاعة

2020/01/06 | 13:40 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

علق عضو بالحزب الديمقراطي الكردستاني، ماجد شنكالي، الإثنين (6 كانون الثاني 2019) على قرار مجلس النواب، بشأن سحب القوات الأجنبية من البلاد.

وقال شنكالي، عبر تغريدة على منصة تويتر: "لا نريد الموت بكرامة، بل نريد العيش بكرامة"، مؤكدا "لن نقبل لبعض بائعي الشعارات واصحاب المزايدات ان يعيدونا مرة اخرى الى زمن الحصار والمجاعة من اجل ايران وغيرها".

وأضاف: "اذا كنتم صادقين اعيدوا ما سرقتموه من اموال الشعب واقضوا على الفاسدين حينها امريكا وايران ستخرج دون قرارات".

هذا وكان البرلمان العراقي، قد صوت، يوم أمس الأحد، لصالح إلزام الحكومة بإخراج القوات الأجنبية من البلاد وإلغاء الاتفاق الأمني مع الولايات المتحدة وإلغاء طلب مساعدة التحالف الدولي بقيادة واشنطن في محاربة الإرهاب.

وفي وقت سابق من اليوم، هدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بفرض عقوبات على بغداد بعدما طالب البرلمان العراقي القوات الأمريكية بمغادرة البلاد.



مضيفا أنه إذا غادرت قواته فسيتعين على بغداد أن تدفع لواشنطن تكلفة قاعدتها الجوية.

وأبلغ ترامب الصحفيين على متن الطائرة الرئاسية، "لدينا قاعدة جوية هناك باهظة التكلفة بشكل استثنائي.



لقد احتاجت مليارات الدولارات لبنائها منذ فترة طويلة قبل مجيئي.



لن نغادر إلا إذا دفعوا لنا تكلفتها".

وقال ترامب إنه "إذا طالب العراق برحيل القوات الأمريكية ولم يتم ذلك على أساس ودي، سنفرض عليهم عقوبات لم يروا مثلها من قبل مطلقا.



ستكون عقوبات إيران بجوارها شيئا صغيرا".

وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران عقب إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون)، فجر الجمعة الماضي، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، بالإضافة إلى أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.

وتتهم واشنطن سليماني، الذي كانت تضعه على قائمة الإرهاب لديها، بالمسؤولية عن العديد من الهجمات التي أوقعت قتلى أميركيين والتجهيز لمزيد من تلك الهجمات.

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وقال الع

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