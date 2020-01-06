أيـــران لــن تنتقم لــ سليماني بـ حرباً واسعــــة .. بل ســتنتقم عن طريــق ..؟!

2020/01/06 | 13:42 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

بعد اغتيال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، لم يعد السؤال الرئيسي ، هل ستثأر وتنتقم إيران لمقتله، بل كيف ستنتقم؟ وأين؟ حرب غير نظامية تلجأ اليها ايران من خلال ..؟

يرى بعض الكتاب منهم : كيم سينغوبتا، الكاتب السياسي لدى صحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية، ان إير...

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