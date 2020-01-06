اكتمال تحاليل الحمض النووي لجثتيّ المهنس وسليماني

2020/01/06 | 13:52 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس

أعلنت مديرية الاعلام في هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، عن اكتمال تحاليل الحمض النووي الخاصة بنائب رئيس هيئة الحشد ابو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس الايراني، الجنرال قاسم سليماني.

وقالت مديرية الإعلام في تغريده بموقع "تويتر"، وتابعتها "الغد برس" ان "تحاليل فحص الحمض النووي الخاصة بالقادة الشهداء اكتملت وفرزت جثامينهم عن بعضها البعض".

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