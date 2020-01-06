اعتقال داعشي مزور في كركوك

2020/01/06 | 13:52 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، عن اعتقال "داعشي" زور هوياته مع عائلته في كركوك.

وقالت الوزارة في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، ان "مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية واستناداً لمعلومات استخبارية دقيقة في محافظة كركوك القت القبض على متهم ينتمي الى عصابات داعش الارهابية والمطلوب وفق المادة (4 ارهاب)".

واضافت انه "يعمل ضمن ما يسمى قاطع الفرات"، مشيرة الى انه "من خلال التحقيقات تبين ان المتهم قام بتزوير هويته مع هويات عائلته للتخفي من اعين الاجهزة الامنية".

وتابعت انه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية كافة بحقه".

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