بعد التشييع في ايران الى اين سينقل جثمان الشهيد ابو مهدي المهندس؟

2020/01/06 | 13:52 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر عراقي مطلع ان جثمان نائب هيئة الحشد الشعبي العراقي الشهيد ابو مهدي المهندس سينقل غدا الثلاثاء من ايران الى العراق لتشييعه في مسقط رأسه مدين...

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