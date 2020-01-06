الحلبوسي يؤكد على ضرورة رفع قدرات وكفاءة الجيش

2020/01/06 | 13:53 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

هنأ رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، الجيش العراقي بمناسبة الذكرى 99 لتأسيسه، داعياً الى رفع قدراته وكفاءاته بما يوازي متطلبات المرحلة.

وقال الحلبوسي، في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه: "تمر علينا اليوم الذكرى التاسعة والتسعين لتأسيس جيشنا العراقي البطل الذي أبدى ملاحم بطولية خالدة، ‏قدَّم فيها تضحيات كبيرة، ‏وحقق فيها انتصارات عظيمة ستبقى خالدة في ذاكرة الزمن".

وأضاف "‏أيها الأبطال الميامين ‏أنتم صمام أمان هذا البلد وحماة بواباته ‏ودرعه الحصين وسوره العالي، بسهركم تنام جفون العراقيين، ‏وبجهدكم وجهادكم يتقدم هذا البلد ويتطور، فقد كنتم وما زلتم رجال المهمات الكبيرة والأفعال العظيمة".

وتابع "كما كنتم وعلى الدوام سورًا لهذا الوطن فقد قمتم بأعمال إنسانية ومهنية عظيمة خلال مرحلة النزوح ومساعدتكم للعوائل الفارَّة من جحيم داعش، فضلا عن حمايتكم ‏للمتظاهرين السلميين ومؤسسات الدولة ومقدَّراتها من التخريب والنهب على أيدي العابثين، فلكم منَّا كل التحية والتقدير بعيدكم الأغر الميمون".

واردف الحلبوسي "‏لقد عبرنا جميعا ‏بفضل الأبطال من أبنائكم الأزمات والمحن والصعوبات، ‏وها نحن اليوم نبدأ مرحلة جديدة من مراحل بناء الدولة بعد القضاء على الإرهاب الذي حققه هؤلاء الأبطال بالتعاون مع إخوانهم في القوات الأمنية بمختلف التشكيلات والصنوف ومن وجميع ‏المؤسسات الرسمية الساندة".

وقال "طوينا صفحة مؤلمة من صفحات الحرب التي خضناها بصلابة العراقيين وإيمانهم بتاريخهم وحاضرهم ومستقبلهم، لنفتح صفحة جديدة من صفحات البناء والإعمار ونتطلع لمستقبل أفضل، ولن يكون هذا المستقبل أفضل ‏‏ما لم تتحد الجهود العراقية للبدء بمشروع التنمية والتطور وطي صفحة الماضي والتكاتف من أجل وطنٍ حرٍّ مستقل سيد".

وبين الحلبوسي "نراهن على إيمان جيشنا بعقيدته القتالية الحرة المستقلة، ونراهن على قدراته المتطورة، ونراهن على شجاعته، ونراهن كذلك على الشعب الذي يقف خلف هذا الجيش من أجل الدفاع عن شرف هذا البلد العظيم وتاريخه".

واضاف "اليوم ونحن نواجه الظروف الصعبة والمرحلة الحساسة الحرجة، يقع على الجميع واجب المسؤولية الوطنية في حماية هذا البلد والحفاظ على سيادته، وتجنيبه خطر الصراعات، وتمكين القوات العراقية من أخذ زمام المبادرة ورفع القدرات والكفاءات بما يوازي متطلبات المرحلة ومقتضيات المصلحة".

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